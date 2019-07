Argentina quer vingar-se e deixar melhor imagem

A seleção argentina foca-se em vários pontos de motivação para o encontro que define o 3º e o 4º classificados da presente edição da Copa América. Messi e companhia defrontam hoje o Chile (20 horas), na Arena Corinthians, em São Paulo. Depois de os chilenos terem levado a melhor sobre a equipa das pampas, nas finais de 2015 e 2016, agora voltam a encontrar-se, mas no jogo em que ninguém quer estar presente. Estas duas derrotas são um dos pontos fortes da motivação dos argentinos para este encontro, já que procuram realizar a sua vingança.

A eliminação, na meia-final, perante o eterno rival Brasil ainda mexe com as emoções dos jogadores da alviceleste e, por isso, vão à procura de voltar a realizar um bom jogo, pois é essa a imagem que pretendem deixar aos seus adeptos. A seleção orientada por Lionel Scaloni treinou-se ontem, em São Paulo, e contou com o apoio de Claudio Tapia, presidente da federação argentina.

Rivaldo defende alviceleste

"Têm razões de queixa, houve dois penáltis a favor da Argentina e o VAR não quis atuar", referiu Rivaldo à Betfair sobre a arbitragem da meia-final.