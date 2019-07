Arturo Vidal sai em defesa de Messi e arrasa árbitro

Arturo Vidal saiu em defesa de Messi que não aceitou a medalha de terceiro classificado da Copa América.O jogador chileno não concordou com a expulsão de craque argentino, que levou o segundo cartão vermelho da sua carreira, na partida contra o Chile, e aproveitou o momento para criticar a arbitragem da Copa América."A Argentina foi bastante prejudicada no jogo com Brasil, foi injusto. A nós aconteceu-nos o mesmo quando nos mandaram para um hotel a duas horas do estádio", referiu."O árbitro quis ser mais importante que o próprio espetáculo. Como é que se expulsam os dois capitães por se empurrarem um bocado? Foi um momento quente, mas eles nem tocaram na cara um do outro, não foi assim tão sério. Não podia ser cartão vermelho", reforçou o médio do Barcelona.Vidal considera que é necessário haver um ajuste no que toca à aplicação do videoárbitro nos jogos da América do Sul: "Argentina foi claramente prejudicada frente ao Brasil. O VAR tem um tratamento diferente na Europa e na América do Sul têm muito que aprender", disse.