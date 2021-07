Brasil derrota Chile e marca encontro com o Peru nas 'meias' da Copa América

O Brasil está nas meias-finais da Copa América, após derrotar o Chile, por 1-0, graças a um golo apontado por Lucas Paquetá. O médio do Lyon foi lançado ao intervalo e, logo no primeiro minuto, marcou para a seleção canarinha, que contou com o benfiquista Everton em campo - entrou já nos descontos, para o lugar de Richarlison.

Logo após o golo (48 minutos), Gabriel Jesus viu vermelho direto e deixou o Brasil em inferioridade numérica, mas o conjunto orientado por Tite conseguiu garantir o triunfo e vai agora defrontar o Peru, que eliminou o Paraguai nos penáltis. O encontro está agendado para a madrugada de terça-feira.