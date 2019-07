Brilho de Alexis Sánchez é trunfo para o triplete

A ausência de luz solar que se fez sentir ontem no Brasil, devido a um eclipse, não foi suficiente para ofuscar o brilho de Alexis Sánchez na presente edição da Copa América. O avançado do Manchester United tem estado em grande destaque e é um dos principais responsáveis pela boa campanha dos comandados de Reinaldo Rueda na competição sul-americana. Agora, os chilenos esperam que o brilho de Sánchez se mantenha e que guie um país inteiro até à terceira final consecutiva nesta prova e, se tudo lhe correr de feição, ao triplete, uma vez que venceu as últimas duas edições.

Agastado por um extenso histórico de lesões, Alexis Sánchez não chegou em boa forma à Copa América e esta ‘ressurreição’ é uma lufada de ar fresco para a seleção chilena e para o próprio jogador. O avançado, de 30 anos, participou apenas em 27 dos 53 encontros dos red devils na última temporada, tendo feito dois golos... os mesmos que já totaliza nesta competição em apenas quatro jogos! O Chile tem encontro marcado com o Peru para a próxima madrugada (à 1h30) e Sánchez é, sem dúvida, um belo trunfo para alcançar a final.