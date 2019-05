Carlos Queiroz admite ter tomado "decisões cirúrgicas" na convocatória

O selecionador da Colômbia, o português Carlos Queiroz, admitiu esta sexta-feira não ter tido tempo para inovar nos convocados para a Copa América , que integra o futebolista do Sporting Cristián Borja e é liderada pelos ex-portistas Falcão e James.Queiroz, que assumiu o comando da seleção colombiana em fevereiro, admitiu ter tomado "decisões cirúrgicas" para conseguir uma equipa "organizada e disciplinada", que inclui 13 jogadores que disputaram o Mundial Rússia'2018, quatro regressados e seis estreantes."Acredito que os 23 que aqui estão têm características diferentes e permitem-me tomar opções diferentes em cada jogo", explicou o técnico português, que entre os estreantes chamou o jovem defesa Jhon Lucimi, de 20 anos, que alinha nos belgas do Genk.Entre os eleitos da Colômbia, que venceu a Copa América 2001, está também Borja, lateral esquerdo do Sporting, que se estreou ao serviço da seleção em setembro de 2018 e soma duas internacionalizações.De regresso aos convocados da Colômbia para a Taça América, que se disputa no Brasil, entre 14 de junho e 07 de julho, está Quadrado, o extremo da Juventus que falhou as últimas convocatórias por lesão.A Colômbia vai disputar a primeira fase da competição integrada no grupo B, juntamente com a Argentina, o Paraguai e o Qatar, seleção que, tal como o Japão, participa por convite.