Carrillo ajuda Peru a eliminar Paraguai mas é expulso e falha 'meias' da Copa América

O Peru garantiu o apuramento para as meias-finais da Copa América ao afastar o Paraguai. A eliminatória foi decidida no desempate por penáltis (4-3), isto após uma igualdade (3-3) no final dos 90 minutos. Na hora das decisões, a formação de Berizzo falhou três vezes na marca dos 11 metros e viu depois Trauco selar a passagem do Peru no derradeiro penálti.





Antes, no tempo regulamentar, André Carrillo foi do céu ao inferno no Peru. O ex-jogador de Sporting e Benfica destacou-se ao fazer duas assistências para golos do Peru, mas acabou por ser expulso já bem perto do fim (85’), desfalcando assim a sua seleção nas ‘meias’ da Copa América.