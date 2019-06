Colômbia de Carlos Queiroz eliminada nos penáltis na Copa América

A Colômbia, orientada por Carlos Queiroz, perdeu este sábado de madrugada com o Chile nos quartos-de-final da Copa América. Depois do nulo nos 120 minutos, os chilenos levaram a melhor nos penáltis, vencendo por 5-4 e seguindo para as meias-finais da competição.





Depois das duas seleções terem concretizado os primeiros quatro 'tiros' da série, Tesillo falhou o quinto penálti e Alexis Sánchez converteu o seu segundos depois, apurando a Roja.