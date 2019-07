Conmebol reage às acusações de Messi: «É inaceitável»

Messi foi expulso pela segunda vez na carreira após este lance no Argentina-Chile Messi foi expulso pela segunda vez na carreira após este lance no Argentina-Chile

Incrédulo e consolado até por adversários: Messi nem queria acreditar no vermelho direto



Depois de Lionel Messi ter feito duras críticas à Conmebol e ter-se recusado a receber a medalha do terceiro lugar da Copa América, como forma de protesto, a Confederação Sul-Americana de Futebol divulgou um comunicado considerando "inaceitável" as acusações, que diz, "infundadas"."No futebol, às vezes se ganha e às vezes se perde e um pilar fundamental do fair play é aceitar os resultados com lealdade e respeito. O mesmo ocorre para as decisões arbitrias, que são humanas e sempre serão perfectíveis", começa por referir a nota divulgada."É inaceitável que em função de incidentes próprios da competição, que contou com 12 seleções em igualdade de condições, se lancem acusações infundadas que faltam com a verdade e põem em discussão a integridade da Copa América", refere a Conmebol.Recorde-se, que após o final do jogo entre Argentina e Chile, em que Messi e Gary Medel foram expulsos, o avançado argentino do Barcelona acusou a Conmebol de corrupção: "Faltaram-nos ao respeito durante toda a competição. Não nos deixaram chegar à final. Não temos de fazer parte desta corrupção! No comunicado, a Conmebol refuta as acusações de Messi, considerando que "representam uma falta de respeito à competição, a todos os futebolistas participantes e às centenas de profissionais da Conmebol, instituição que desde 2016 vem trabalhando incansavelmente pela transparência, profissionalização e desenvolvimento do futebol sul-americano."