Conmebol suspende Gabriel Jesus por dois meses

Depois da suspensão a Lionel Messi, a Conmebol informou um novo castigo. Nesta ocasião, o organismo que rege o futebol sul-americano decidiu sancionar o avançado brasileiro Gabriel Jesus, pelos atos cometidos aquando da sua expulsão no encontro da final da prova entre o Brasil e a congénere do Perú.Através de um comunicado publicado no site oficial, a Conmebol informa que o internacional canarinho vai contar com "dois meses de castigo", sem poder participar em partidas oficiais, nem amigáveis, ao serviço da seleção brasileira. Para além da suspensão, Gabriel Jesus terá de pagar uma multa no valor de 30 mil dólares (cerca de 27 mil euros)."O Juíz Supremo do Tribunal de Disciplina,Resolve1.º SUSPENDER o senhor GABRIEL FERNANDO DE JESUS por dois (2) meses contados a partir do dia seguinte à notificação da presente decisão. Em consequência, o jogador fica impedido de disputar partidas oficiais e amigáveis pela a sua Seleção Nacional durante esse período de tempo.2.º IMPÔR ao senhor GABRIEL FERNANDO DE JESUS uma multa de 30 mil dólares, em virtude do artigo 12.6 do regulamento de disciplina. O valor será retirado automaticamente do montante a receber pela sua Associação, por parte da participação e/ou prémios.3.º NOTIFICAR o jogador Gabriel Fernando de Jesus.4.º Contra esta decisão cabe ao jogador fazer o devido recurso à CONMEBOL, no prazo de sete dias corridos, a partir do dia seguinte à notificação, conforme o artigo 63.3 do Regulamente de Disciplina da CONMEBOL.", pode ler-se.