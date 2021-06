Covid-19: 41 casos de infeção na Copa América até ao arranque da prova

Um total de 41 pessoas, entre elementos das seleções participantes e da organização da Copa América, revelaram infeção pelo novo coronavírus até à data de início da competição futebolística, informou o Ministério da Saúde do Brasil.

Até domingo, data do encontro inaugural, entre Brasil e Venezuela (triunfo dos 'canarinhos' por 3-0), "foram detetados 41 casos, dos quais 31 de jogadores e membros das comitivas das seleções, e 10 entre as pessoas ligadas à organização do evento", informou o Ministério da saúde do país organizador na segunda-feira (madrugada de hoje, em Portugal).

A seleção da Venezuela, que tem o português José Peseiro como selecionador, foi a mais afetada até ao momento, devido a surto que resultou na infeção de 13 elementos da comitiva - oito jogadores e três elementos da equipa técnica -, que motivou a chamada de 15 novos futebolistas.