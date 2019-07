Dani Alves deixa mensagem emotiva para Messi

Daniel Alves, defesa direito brasileiro, publicou uma mensagem emotiva na sua página de Instagram, direcionada a Lionel Messi, com quem partilhou o balneário do Barcelona durante oito temporadas.





Depois de o Brasil ter eliminado a Argentina nas meias-finais da Copa América, Dani Alves consolou o amigo referindo que na vida de um jogador de futebol há muito mais do que os nove minutos de uma partida."Futebol muitas vezes é sobre ganhar, muitas vezes sobre perder, porém, nunca deixará de existir o carinho, o respeito, a admiração e a conexão com aqueles que te ajudaram a colocar de comer na minha casa, na casa dos meus.... nunca deixará de existir a gratidão com aqueles que te ajudaram a colocar o teu nome na história do futebol. A grandeza das pessoas não são medidas apenas pelo que elas representam em seus países ou os sentimentos que elas despertam com a sua profissão. Muitas vezes, é sobre o que há atrás de tudo isso. Obrigado por fazeres parte da minha vida e é sempre uma honra enorme voltar a ter-te por perto irmão, ainda que representemos equipas diferentes, estamos ligados pela nossa essência", escreveu na sua página de Instagram.