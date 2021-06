Defesa do Arouca chamado por José Peseiro para a Venezuela

O defesa do Arouca Sema Velázquez juntou-se esta segunda-feira à seleção da Venezuela, que está a disputar a Copa América no Brasil, mais uma cara nova na formação orientada por José Peseiro, fortemente atingida pela pandemia de covid-19.

O futebolista, de 30 anos, regressa à seleção, pela qual já somou 27 internacionalizações e marcou três golos, depois de ter voltado a Arouca para cumprir a segunda metade do campeonato, tornando-se pedra basilar na equipa de Armando Evangelista, que conquistou a promoção à I Liga no play-off com o Rio Ave, no qual o central apontou dois golos.

No sábado, o selecionador venezuelano, o português José Peseiro, chamou 15 novos jogadores devido a um surto do novo coronavírus que infetou 13 elementos da comitiva - oito jogadores e três elementos da equipa técnica -, sendo que esta segunda-feira a federação venezuelana garantiu que os membros que testaram positivo estão em isolamento preventivo em Brasília, acompanhados pelo médico, e que apenas três futebolistas estão com sintomas, estando os restantes assintomáticos.

No domingo à noite, o anfitrião Brasil recebeu e venceu por 3-0 a Venezuela, iniciando assim a defesa do título da Copa América, na partida de abertura da competição, disputada em Brasília, sem público.