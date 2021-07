Di María lembra premonição de Mascherano: «Vais fazer o golo que nos vai dar a Copa»

Ángel di María partilhou esta terça-feira o 'print' de uma conversa com Javier Mascherano, na qual o antigo médio do Barcelona, já retirado do futebol, prevê que seria o jogador do Paris SG a marcar o golo da conquista da Copa América. A mensagem em causa foi enviada na quarta-feira e, alguns dias depois, serve quase como prova de uma premonição.





"Que bem entraste [no jogo, diante da Colômbia]. Incendiaste a equipa de novo. Vais fazer o golo que nos vai dar a Copa. Lembra-te de mim...", escreveu El Jefecito. Di María respondeu-lhe com um "obrigado, amigo. Será como nos Jogos Olímpicos". E foi mesmo. É que, tal como na final da Copa América de 2021, também nos Jogos de 2008 foi o ex-Benfica a marcar o golo que deu a glória olímpica à turma das pampas.