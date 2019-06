Drama familiar obriga David Ospina a deixar seleção colombiana

O guarda-redes da Colômbia, seleção orientada pelo português Carlos Queiroz, deixou de urgência o Brasil, devido à grave situação de saúde do pai, que luta contra um cancro.David Ospina foi dispensado para acompanhar a família, segundo anunciou em comunicado a federação colombiana."David Ospina estará temporariamente ausente da concentração da Seleção Nacional Colombiana no Brasil por motivos particulares e de força maior, e enviamos nosso apoio e solidariedade. Seguros e confiantes no regresso do nosso guarda-redes, a Federação Colombiana de Futebol expressa sua gratidão a todos e à imprensa em particular pelo absoluto respeito pela privacidade de David Ospina e da sua família", pode ler-se na nota divulgada.O guarda-redes já tinha perdido a reta final do campeonato italiano devido à doença do pai. Desde maio que o Nápoles tinha dispensado David Ospina para acompanhar a família neste momento delicado.A Colômbia é já uma das seleções apuradas para os quartos de final da Copa América, que está a decorrer no Brasil.