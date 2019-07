Equipa de segurança de Bolsorano 'provocou' interferência no VAR do Brasil-Argentina

Continua a dar que falar o Brasil-Argentina desta madrugada, que ditou o apuramento da formação canarinha para a final da Copa América. Depois das fortes queixas de Leo Messi e também da própria Federação Argentina de Futebol (AFA), surge agora a informação proveniente do Brasil que dá conta de uma interferência causada na frequência de rádio da equipa do VAR antes do apito inicial do encontro do Mineirão.





De acordo com o Globoesporte, essa interferência terá sido gerada pela equipa de segurança do presidente Jair Bolsonaro, que antes do encontro arrancar provocou um bloqueio temporário no sistema. A interrupção na ligação, refira-se, foi confirmada pela organização da Copa América, ainda que o motivo não tenha sido confirmado.Ainda assim, de notar que a situação foi resolvida a tempo e horas e a comunicação entre VAR e o árbitro principal do encontro funcionou sem problemas assim que o apito inicial foi dado. Por esclarecer fica apenas o porquê de o juiz não ter recorrido às imagens de vídeo nos lances mais polémicos da partida.