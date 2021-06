Everton confirmado na convocatória do Brasil para a Copa América

O benfiquista Everton faz parte da lista de 24 convocados de Tite para disputar a Copa América, prova continental que arranca no domingo, com um jogo diante da Venezuela. Na prática trata-se apenas uma confirmação da sua convocatória, já que o jogador do Benfica estava concentrado com a canarinha para a disputa dos recentes jogos de qualificação para o Mundial'2022.





Integrada no Grupo B, a seleção brasileira terá como adversários, para lá da Venezuela, a Colômbia, Equador e Peru.: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras): Alex Sandro, Danilo (Juventus), Emerson (Barcelona), Renan Lodi e Felipe (Atlético Madrid), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (Paris SG) e Thiago Silva (Chelsea)Casemiro (Real Madrid), Douglas Luiz (Aston Villa), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United) e Lucas Paquetá (Lyon): Everton (Benfica), Gabriel Barbosa (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar Jr. (Paris SG), Richarlison (Everton), Roberto Firmino (Liverpool) e Vini Jr (Real Madrid)