Gonzalo Plata e Leonardo Campana na lista do Equador para a Copa América

Gonzalo Plata (Sporting) e Leonardo Campana (Famalicão) integram a lista de convocados da seleção do Equador para a Copa América. Os avançados de leões e minhotos fazem assim parte dos 28 eleitos do técnico argentino Gustavo Alfaro e podem ser apostas nesta fase final, que decorre no Brasil, onde o Equador terá como oponentes Peru, Venezuela, Colômbia e o anfitrião Brasil. A partida de estreia, no dia 14, será diante dos colombianos.





: Alexander Domínguez, Pedro Ortiz, Hernán Galíndez;: Ángelo Preciado, Mario Pineida, Robert Arboleda, Félix Torres, Luis León, Piero Hincapié, Xavier Arreaga, Pervis Estupiñán, Diego Palacios;: Jhegson Méndez, Dixon Arroyo, Moises Caicedo, Christian Noboa, Alan Franco, Gonzalo Plata, Ángel Mena, Damián Diaz, Artyon Preciado;: José Carabalí, Fidel Martínez, Michael Estrada, Jordy Caicedo, Leonardo Campana, Enner Valencia, José Andrés Hurtado;