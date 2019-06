Imprensa sul-americana não poupa Messi e a Argentina: «Pior era impossível»

A Argentina foi derrotada pela Colômbia de, na primeira jornada do Grupo B da Copa América, e a imprensa sul-americana - numa recolha feita pelo jornal 'As' - não poupou a seleção albiceleste, bem como Lionel Messi.O diário desportivo da Argentina 'Ole' considera que "pior era impossivel". "A Argentina teve um arranque pobre na Copa América diante da Colômbia, e caiu por 2-0. O primeiro tempo foi uma sombra e registou apenas 15 minutos de bom nível no início da segunda parte."O 'La Nación', outro diário argentino, fala em deceção. "A seleção dececionou no arranque da Copa América (...) Ficou uma sensação de insatisfação. Vêm aí dias de autocrítica."O brasileiro Globo Esporte elogia o golo de Zapata e escreve: "Messi em branco e Colômbia vence Argentina com direito a olé em Salvador".Já o chileno 'La Nación' constata a dependência que a seleção argentina tem relativamente a Messi. "A Colômbia surpreendeu a Argentina", escreve no título da peça. "A Colômbia deu um golpe de cátedra e derrotou a Argentina por 2-0. No jogo mais atrativo da 1.ª jornada do certame, o conjunto colombiano impôs-se com categoria e puxou dos galões de candidato perante uma albiceleste demasiado dependente de Messi."