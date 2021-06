José Peseiro apela ao orgulho para sair com triunfo sobre a Colômbia

José Peseiro vive uma situação complicada, mas acredita que a Venezuela pode triunfar diante da Colômbia. A seleção venezuelana foi afetada por um surto de Covid-19, que provocou oito baixas, e saiu derrotada (0-3) na estreia da Copa América frente ao Brasil. O técnico luso foi obrigado a chamar 16 novos elementos, mas confia que a equipa irá apresentar outra qualidade perante a Colômbia. "Treinámos bem e vamos lutar pela vitória. Temos de mostrar o nosso orgulho!", assume, elogiando os cafeteros: "Colômbia é um rival difícil!"





Do lado colombiano, Muriel recusa facilidades. "Apesar de todas as dificuldades, a Venezuela demonstrou com o Brasil que é um duro rival. Temos de estar ao melhor nível", defendeu o avançado.