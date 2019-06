Leopoldo Luque: «Não sei bem se o Di María alugou ou comprou o lugar na seleção...»

Sem papas na língua, o antigo internacional argentino Leopoldo Luque disparou em todas as direções, deixando críticas bem duras tanto a Ángel di María como a Leo Messi. Tudo por causa da entrada para esquecer da Argentina na Copa América, com uma derrota por 2-0 diante da Colômbia."Não sei bem se alugou ou comprou o seu lugar na seleção. Nunca o vi fazer nada de especial na seleção, seja um bom centro, uma diagonal ou uns golos...", atirou o antigo internacional da seleção argentina, agora com 70 anos, em declarações ao programa Súper Deportivo, da Radio Villa Trinidad.E nem Leo Messi escapou à 'rajada' de críticas. "Deixa-me rendido quando faz jogadas e golos espectaculares, mas há momentos em que as coisas não saem e não impõe tudo o que sabe fazer. O Maradona quando as coisas não lhe corriam bem simplesmente pegava em duas bolas, fintava dois jogadores e a história acabava. Tinha mais carácter".Luque finalizou deixando claro que, se não for para dar tudo, o melhor é os jogadores ficarem em casa... "Passaram por cima da Argentina e o pior de tudo é que fomos derrotados por uma equipa que nem está catalogada como sendo uma das melhores do Mundo. Quem tem esse título somos nós, mas parece que nos enganaram... Os jogadores têm de colocar nos seus contratos que acima de tudo está a seleção. Se não for assim, fiquem em casa!"