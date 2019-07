Lionel Messi suspenso por um jogo pela expulsão na Copa América

Lionel Messi, capitão da seleção argentina, foi na terça-feira suspenso por um jogo pela CONMEBOL e multado em 1.500 dólares, na sequência da sua expulsão face ao Chile, no jogo do bronze da Copa América.Desta forma, o jogador do Barcelona vai falhar o primeiro encontro das eliminatórias sul-americanas de qualificação para o Mundial de 2022, no Qatar, até porque a decisão não é passível de recurso.Messi foi expulso depois de um desentendimento com o chileno Gary Mendel, que também viu o vermelho, aos 37 minutos do encontro de atribuição do terceiro lugar, numa altura em que os argentinos já venciam por 2-0, acabando por triunfar por 2-1.A juíza única e vice-presidente do tribunal disciplinar da CONMEBOL resolveu "confirmar o jogo de suspensão automática imposto a Lionel Messi, não lhe atribuindo nenhum jogo adicional de castigo", segundo o comunicado.Antes, a CONMEBOL anunciou a destituição do presidente da Federação Argentina de Futebol (AFA), Cláudio Tapia, como representante interino do organismo na FIFA, face às suas críticas ao equatoriano Roddy Zambrando, árbitro do encontro entre Argentina e Brasil, das meias-finais da Copa América.