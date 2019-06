Argentina de Messi perde e os fãs de Ronaldo não perdoam: confira os melhores memes



Diego Armando Maradona, habitualmente crítico das atuações da Argentina, não gostou de ver a equipade Carlos Queiroz na estreia da Copa América. O antigo craque ficou mesmo muito irritado com o desempenho de Messi e companhia."Apercebemo-nos que até Tonga nos pode ganhar. Há um prestígio que construímos ao pontapé e à pancada", considerou o ex-treinador do El Dorados, do México, que vai ser nos próximos dias submetido a uma cirurgia."Recordem-se quando saímos todos do Peru, quando nos estragaram os microfones… Que fica de tudo isso? O que é a camisola? Sentem a camisola é a c*** da vossa mãe", acrescentou numa mensagem áudio reproduzida pela televisão TyC Sports.