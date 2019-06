Menotti: «Com esta Argentina? Nem com Cruyff ou Guardiola correria bem»

A seleção da Argentina não começou a Copa América com o pé direito e César Luis Menotti não perdoou. O ex-selecionador comentou a prestação da formação de Scaloni e as críticas não foram as melhores.





O antigo técnico considera que o problema não está no selecionador, Lionel Scaloni, mas sim na estrutura: "Não é uma questão de maior ou menor experiência. Os que são considerados alternativas também não têm experiência de seleção. A seleção é outra coisa. Outro mundo", citou o jornal 'Mundo Deportivo'. "Com esta Argentina? Nem Cruyff ou Guardiola conseguiriam dar a volta, não correria bem", rematou. Lionel Messi foi dos poucos que escapou às 'farpas' do ex-jogador argentino.A equipa albiceleste não correspondeu às expectativas e perdeu logo no jogo inaugural da Copa América frente à Colômbia , por 2-0, empatando a segunda partida com o Paraguai , com o marcador a registar 1-1.César Luis Menotti não é o único a manifestar a sua opinião em relação à prestação da Argentina. Maradona também deixou bem explícito a razão dos maus resultados.