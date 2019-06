Messi arrasa estado dos relvados: «A bola parece um coelho, salta para qualquer lado»

Lionel Messi arrasou o estado dos relvados dos estádios que acolhem a Copa América. O craque argentino referiu que é difícil controlar a bola com estas condições e falou mesmo numa "vergonha".





"Os relvados são muito maus. É uma vergonha haver relvados destes numa Copa América. A bola parece um coelho, salta para qualquer lado com este relvado. Temos de adaptar-nos", referiu o jogador, após a vitória diante da Venezuela, admitindo, no entanto, que não tem estado ao seu "melhor nível" nem "jogado como esperava".A Argentina vai agora medir forças com o Brasil nas meias-finais, um jogo que Messi prevê ser equilibrado: "É difícil falar de um favorito, ainda para mais nesta Copa América, onde está tudo muito equilibrado. Eles jogam em casa e têm de mostrar-se aos adeptos. Têm este projeto há algum tempo, com os mesmos jogadores, o mesmo treinador e a mesma ideia. Vêm de um jogo desgastante porque correram muito contra o Paraguai, mas têm jogadores que desequilibram, que podem mudar um jogo. Mas chegamos bem a este jogo e para poder dar o melhor".