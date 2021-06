Messi brilha mas Argentina empata com o Chile na estreia na Copa América

Argentina e Chile empataram (1-1) num encontro da 1.ª jornada do grupo A da Copa América. Lionel Messi abriu o marcador aos 32', num grande livre direto. No entanto, Vargas, na recarga a um penálti, conseguiu fazer o tento da igualdade aos 57'.





O benfiquista Otamendi foi titular na seleção argentina, ao passo que o portista Marchesín ficou no banco.Este foi o primeiro jogo de um grupo que conta ainda com Bolívia, Uruguai e Paraguai. Os quatro primeiros avançam para os quartos de final, à semelhança do que irá suceder no grupo B.