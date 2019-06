Messi com aniversário diferente

Lionel Messi fez ontem 32 anos, mas os festejos foram diferentes, já que está em competição. O capitão da Argentina ainda conseguiu festejar com a família, já que a mulher Antonela Roccuzzo, os três filhos Thiago, Mateo e Ciro e os pais Jorge e Celia fizeram questão de marcar presença e até cantaram o ‘Parabéns’, junto dos colegas de seleção. "Vou ver a minha família durante um bocado e depois temos de viajar. Mas só depois do jantar", disse Messi.

O Barcelona deu os parabéns à sua estrela maior através do Twitter, publicando um vídeo com os melhores momentos, a dizer: "Vimos-te crescer. Festejámos todos os teus golos. O melhor do Mundo. Feliz aniversário!". Já Neymar foi através do Instagram: "Parabéns, irmão. Que Deus te abençoe sempre."

Mas, em dia de aniversário, também foi criticado. "Repare no Barcelona, quantas Champions ganhou com aquele que dizem ser o melhor jogador do Mundo [Messi]? Gosto dele como futebolista individual, mas não como jogador de equipa", salientou Van Gaal, ex-técnico do Barcelona, em entrevista ao ‘El País’.