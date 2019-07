Messi em maus lençóis: argentino pode enfrentar suspensão de dois anos

Messi é um artista dentro de campo, mas está a dar que falar fora dele. O craque argentino envolveu-se em confrontos com Medel no duelo com o Chile, a contar para a Copa América, acabando os dois expulsos. No final do encontro, Messi criticou a CONMEBOL, podendo enfrentar uma suspensão de dois anos.

O relatório do árbitro Mario Díaz de Vivar foi claro, sendo o cartão vermelho a Messi justificado assim: “O uso de linguagem e gestos ofensivos, insultantes ou humilhantes (...) Por confrontar o adversário quando a bola já não estava em jogo, aplicando-lhe um golpe forte com o ombro”. O craque revoltou-se, recusou-se a receber a medalha de bronze e acusou a CONMEBOL de “corrupção”, referindo que estava tudo feito para o Brasil vencer a prova.



O organismo afirmou que as declarações de Leo são “inaceitáveis” e se lhe colocar um processo disciplinar, ele poderá enfrentar uma suspensão de dois anos, falhando a Copa América’2020 e a qualificação para o Mundial’2022.