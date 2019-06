Messi não esconde frustração: «Hoje já não se ganha apenas com a camisola»

Foi assim que Messi evitou a segunda derrota da Argentina na Copa América Foi assim que Messi evitou a segunda derrota da Argentina na Copa América

Messi não escondeu a frustação de a Argentina voltar a não conseguir vencer na Copa América. Depois da derrota no primeiro jogo, frente à Colômbia de Carlos Queiroz, esta quarta-feira a seleção das pampas empatou diante do Paraguai."A verdade é que é um pouco frustrante não conseguir a vitória que precisamos. Sabíamos que ia ser difícil. Agora temos que ganhar o último jogo se queremos passar a fase de grupos. Seria uma loucura não passar". afirmou o avançado argentino após o jogo que terminou 1-1 "Não é fácil jogar a Copa América. O Brasil empatou com a Venezuela. Hoje já não se ganha apenas com a camisola, cada vez está mais equilibrado, tem que se fazer as coisas bem para conseguir os três pontos", sublinhou Messi, autor do golo argentino "Estamos numa situação difícil, há muitos jovens que nunca passaram por isso, mas temos que levantar rapidamente a cabeça e pensar em nós. Temos que vencer o Qatar para nos classificar. Temos de melhorar e não há tempo ", disse ele a repórteres.A Argentina joga a passagem aos oitavos de final da prova domigo, frente ao Qatar.Já apurada está a Colômbia, orientada pelo português Carlos Queiroz , que somou ontem mais uma vitória: bateu o Qatar por 1-0 , com golo de Zapata.