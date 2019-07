Messi recusa medalha na Copa América: «Não temos de fazer parte desta corrupção»

Lionel Messi, que foi expulso juntamente com Gary Medel do Chile no decorrer da partida que definiu o 3.º e 4.º classificados da Copa América - a Argentina venceu por 2-1 -, não compareceu na cerimónia de entrega das medalhas e voltou a deixar duras críticas à CONMEBOL, confederação que tutela o futebol sul-americano, tal como tinha feito depois da derrota com o Brasil, na meia-final.





Incrédulo e consolado até por adversários: Messi nem queria acreditar no vermelho direto



Incrédulo e consolado até por adversários: Messi nem queria acreditar no vermelho direto

"Ninguém tinha de ser expulso, era amarelo para os dois", mencionou no final da partida sobre a decisão do árbitro no desentendimento com Medel. "Faltaram-nos ao respeito durante toda a competição. Não nos deixaram chegar à final", continuou e ainda rematou: "Não temos de fazer parte desta corrupção!"