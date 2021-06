Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Neymar chora no final do jogo com o Peru: «Passei por muita coisa nesses dois anos...» Avançado, que marcou um golo no encontro, mostra-se orgulhoso por vestir a camisola do Brasil





• Foto: Reuters