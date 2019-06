Otamendi: «Custou a decolar mas estamos nas meias contra um adversário que é um clássico»

O golaço de calcanhar de Lautaro no Venezuela-Argentina O golaço de calcanhar de Lautaro no Venezuela-Argentina

Erro do guarda-redes venezuelano deu segundo golo à Argentina Erro do guarda-redes venezuelano deu segundo golo à Argentina

A Argentina venceu esta sexta-feira a Venezuela, por 2-0 , e nas meias-finais da Copa América vai medir forças com o Brasil, anfitrião da prova. No final da partida, que decorreu no Maracanã, o antigo jogador do FC Porto, Nicolás Otamendi, comentou o jogo dos quartos de final e abordou já o encontro com o Brasil."Sabíamos que ia ser uma partida difícil, dura e muito intensa. O importante era manter a ordem. Controlámos bem o jogo na maior parte do tempo e soubemos aproveitar as oportunidades. É uma grande vitória para nós", sublinhou Otamendi."Sabíamos que ia ser difícil desde o começo. Custou a decolar, fomos melhorando, e a verdade é que agora estamos nas meias-finais contra um adversário que é um clássico e esperamos que seja a favor da Argentina", referiu ainda o defesa internacional argentino.