Peru com ajuda ‘divina’

É costume ouvir dizer que a fé move montanhas e David Chauca, adepto da seleção peruana, agarra-se a isso mesmo. Enquanto os ‘incas’ se treinavam e ultimavam a estratégia para o encontro com o Chile, Chauca estava do lado de fora do estádio a tocar um instrumento ‘profético’, uma maneira de unir a religião ao futebol e ajudar os atletas peruanos a concentrarem-se neste embate decisivo.





O som ambiente foi bem audível e a ajuda divina chegou aos jogadores, mas os peruanos livram-se da pressão e atribuem o favoritismo ao rival. "O Chile é o favorito para ser campeão pelo futebol que tem praticado. Temos de respeitá-los, têm jogadores de muita qualidade. Mas temos vindo a crescer e é importante mostrarmos a atitude apresentada frente ao Uruguai", diz o defesa Miguel Trauco.