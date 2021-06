Peru confirma caso positivo de Covid-19 e Copa América já soma 20 infetados

A Federação Peruana de Futebol (FPF) revelou esta segunda-feira que um dos elementos da equipa técnica, mais concretamente o preparador físico Néstor Bonillo, testou positivo à Covid-19.





No comunicado divulgado pela FPF, pode-se ler que o preparador físico não viajou juntamente com o resto da comitiva para o Brasil, onde está a decorrer a Copa América.Os casos de Covid-19 nas equipas participantes da Copa América têm sido uma constante. Só na seleção da Venezuela, comandada por José Peseiro, foram confirmados 13 casos positivos. No total já existem 20 casos confirmados na competição - a Bolívia tem quatro e a Colômbia dois.