Polémica na Copa América: Colômbia pede "suspensão imediata" dos árbitros do jogo com o Brasil

É um caso polémico que promete agitar a Copa América. A Federação Colombiana de Futebol (FCF) pediu à CONMEBOL a "suspensão imediata" da equipa de arbitragem liderada pelo argentino Néstor Pitana no jogo da última madrugada com o Brasil, revelou o organismo 'cafetero' em comunicado oficial.





O golaço de Luis Díaz que colocou a Colômbia a vencer o Brasil: é para ver e rever O golaço de Luis Díaz que colocou a Colômbia a vencer o Brasil: é para ver e rever

El gol de Firmino para empatar ayer contra Colombia, muy polémico por el rebote en el árbitro durante la jugada pic.twitter.com/7U3XiHrzFB #CopaAmérica #VibraOContinente — SportD (@sportd) June 24, 2021

A Colômbia esteve a vencer graças a um golaço do portista Luis Díaz , mas acabou derrotada (2-1) com um golo de Casemiro... aos 90'+10. Mas as queixas dos colombianos referem-se ao lance que originou o 1-1, apontado por Roberto Firmino (77'), quando a bola tocou no corpo de Néstor Pitana e foi parar aos pés de um jogador do Brasil. Na sequência, os canarinhos chegaram ao empate."Aos 77 minutos do jogo, houve uma jogada em que a bola ricocheteia no árbitro principal Néstor Pitana e resulta num ataque promissor para a equipa brasileira que termina em golo. O VAR até indicou ao árbitro que o passe do jogador brasileiro que fez ricochete seria rececionado por um jogador colombiano. No entanto, o árbitro principal e os árbitros do VAR decidiram omitir a aplicação da Lei 9 das Leis do Jogo, afetando diretamente o resultado da partida", sustenta a federação colombiana."A Federação Colombiana de Futebol [FCF] informa que procedeu à apresentação perante o órgão máximo do futebol sul-americano de uma nota de protesto contra o árbitro do jogo de 23 de junho da Copa América CONMEBOL 2021.Nesse jogo, aos 77 minutos do jogo, houve uma jogada em que a bola ricocheteia no árbitro principal Néstor Pitana e resulta num ataque promissor para a equipa brasileira que termina em golo.O VAR até indicou ao árbitro que o passe do jogador brasileiro que fez ricochete seria rececionado por um jogador colombiano. No entanto, o árbitro principal e os árbitros do VAR decidiram omitir a aplicação da Lei 9 das Leis do Jogo, afetando diretamente o resultado da partida.A FCF pediu à CONMEBOL que suspendesse imediatamente os árbitros do jogo, tal como o Comité de Árbitros suspendeu recentemente dois árbitros colombianos pelo erro grave e manifesto de não validar um golo durante o jogo de qualificação para o campeonato do Mundo da FIFA de 2022 entre o Uruguai e o Paraguai, a 3 de junho."