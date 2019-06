Portista Saravia titular na estreia da Argentina

Sem grandes segredos. Lionel Scaloni não quis entrar em 'mind games' e esta sexta-feira anunciou o onze inicial que a Argentina apresentará no duelo de domingo com a Colômbia, o primeiro da formação alviceleste na Copa América deste ano. Uma equipa inicial na qual se destaca a inclusão do mais recente reforço do FC Porto, o lateral Renzo Saravia, e também a ausência do sportinguista Marcos Acuña, que é relegado para o banco de suplentes por Nicolás Tagliafico.





: Armani; Saravia, Pezzella, Otamendi e Tagliafico; Lo Celso, Guido Rodríguez e Paredes; Messi, Agüero e Di María