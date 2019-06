Queiroz muito crítico: «Não se pode deixar seguir um fora de jogo a 40 metros da baliza»

O treinador português Carlos Queiroz responsabilizou-se, na sexta-feira, pela eliminação da Colômbia nos quartos-de-final da Copa América, mas afirmou que os penáltis estão "mais na mão de Deus do que na dos jogadores"."A única pessoa responsável por esta eliminação sou eu", frisou o técnico que levou Portugal aos títulos mundiais de juniores de 1989 e 1991, depois do desaire por 5-4 face ao Chile no desempate por penáltis, em São Paulo, após 90 minutos sem golos.Queiroz diz que apostou em Cardona, Zapata e Luís Diaz, na segunda parte, para tentar evitar os penáltis, mas felicitou o Chile por ter conseguido impor-se no desempate, que considerou "uma forma muito dura" de ser afastado."Os penáltis estão mais na mão de Deus do que na dos jogadores. Sempre foi assim e sempre assim será", disse o treinador português, depois de uma 'lotaria' em que Tesillo foi o único a falhar, o quinto e último pontapé dos colombianos.Carlos Queiroz foi muito elogiado pela crítica depois do que a Colômbia fez na fase de grupos -- 2-0 à Argentina, 1-0 ao Qatar e 1-0 ao Paraguai -, mas disse que ficaria encantado se recebesse "críticas" que o ajudassem a "melhorar".Apesar de ter anulado dois golos ao Chile, Queiroz deixou ainda críticas ao VAR, afirmando que, "durante 100 anos", o árbitro decidiu o que acontecia em campo "sem perder tanto tempo em revisões"."Os deuses do futebol estão loucos. Não se pode deixar seguir um fora de jogo a 40 metros da baliza. Não sabemos se devemos continuar a jogada ou não... Avisaram-nos no balneário que mudaram as regras a 15 minutos de começar o jogo! O que acontece se um defesa fizer uma entrada para vermelho nessa altura", referiu o técnico."Digo ao International Board ou a quem trate deste assunto que, sabendo que há fora de jogo mas deixando seguir, um dia vai acontecer uma lesão grave de um avançado ou guarda-redes e isso poderia ser evitado", concluiu.