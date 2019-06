Queiroz sobre o VAR: «É como uma criança a quem se deve permitir que aprenda a andar»

O selecionador da Colômbia, o português Carlos Queiroz, considerou no domingo que o videoárbitro (VAR) "é como uma criança a quem se deve permitir que aprenda a andar", em referência à utilização daquele sistema no jogo com Paraguai."Na minha vida de treinador sempre acreditei que as ajudas da tecnologia são muito importantes para o futebol, mas sei que há conceitos diferentes, porque o futebol também é um jogo de opiniões", disse Queiroz, na conferência de imprensa que se seguiu ao triunfo da Colômbia sobre o Paraguai, por 1-0, em jogo da terceira e última jornada do grupo B da Copa América.Na partida disputada no estádio Fonte Nova, em Salvador, o VAR fez com que o árbitro peruano Victor Carillo anulasse um golo à Colômbia, quando esta já vencia por 1-0, e inviabilizasse a marcação de uma grande penalidade a favor dos cafeteros já nos minutos finais."O VAR é como uma criança a quem se deve permitir que aprenda a andar, apoiá-la muito, porque o que está em jogo é a credibilidade do futebol", acrescentou Carlos Queiroz, para quem as decisões tomadas pelos árbitros após recurso ao sistema têm causado confusão nos espetadores.A Colômbia terminou o grupo B da Copa América em primeiro lugar, com três vitórias, e irá defrontar nos quartos de final o Chile ou o Uruguai.