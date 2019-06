Revelado discurso de Messi após derrota da Argentina

Como capitão de equipa, Lionel Messi tomou a palavra após a derrota da Argentina diante da Colômbia no arranque da Copa América, deixando uma mensagem de otimismo para o que aí vem. A revelação foi feita por Rodrigo de Paul em declarações à imprensa do seu país poucas horas depois da partida ante a formação cafetera."Acabámos o jogo tranquilos, mas também revoltados. Especialmente porque o primeiro golo da Colômbia surgiu na nossa melhor fase. Mas aqui há jogadores com experiência neste tipo de provas e o primeiro que fizeram no balneário foi ter uma conversa. Nesse momento deixaram como as coisas acontecem nestas competições. Os mais experientes falaram e isso foi muito importante", admitiu De Paul, revelando depois aquilo que Messi e companhia disseram."Disseram que isto continua e que agora temos de pensar no Paraguai. Foi o mesmo discurso dado pela equipa técnica. Estamos todos na mesma linha e isso vai levar-nos a bom porto. Há que trabalhar com responsabilidade", disse ainda o jogador da Udinese.