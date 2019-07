Thiago Silva responde a Messi e 'recorre' a jogo da Champions: «Há que respeitar a história»

As declarações de Lionel Messi, após a eliminação da Argentina na meia-final da Copa América, frente ao Brasil, estão a dar que falar em todo o mundo e Thiago Silva não ficou indiferente. O defesa canarinho do Paris Saint-Germain não concordou com as palavras do astro argentino do Barcelona e exigiu respeito pela história da seleção brasileira. "É difícil comentar isso porque quando sofres uma derrota injusta tens a tendência de culpabilizar os outros pelos teus erros. Ele [Lionel Messi] não o disse por maldade, mas disse-o. Saiu da boca dele. Há que respeitar a história. Não é em vão que temos cinco estrelas [alusivo à conquista do penta], mas nenhuma foi roubada", sublinhou o defesa de 34 anos.





Para Thiago Silva, a eliminação nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, em 2017, ante o Barcelona, é um assunto ainda por resolver. O defesa brasileiro relembrou a, árbitro alemão que dirigiu a 2.ª mão do Barcelona-PSG, resultado que acabou com uma goleada catalã por 6-1, em Camp Nou, e eliminou os parisienses da competição. "Ficámos desiludidos porque no 6-1, o árbitro teve uma atuação ridícula, mas não foi por isso que fizemos alguma declaração a culpabilizar alguém", referiu o capitão do PSG.No mesmo sentido, Tite comentou as palavras do camisola 10 da albiceleste e concordou com Thiago Silva. "Penso que um jogador como ele deveria respeitar um pouco mais e aceitar quando as coisas não correm ao seu favor. Nós também fomos prejudicados. Cada um tem as suas adversidades, mas jogamos limpo contra a Argentina", atirou o selecionador do Brasil, único a vencer as duas competições da CONMEBOL (Copa América e Libertadores).