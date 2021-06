Tudo ou nada para a Venezuela de José Peseiro na Copa América

A Venezuela de José Peseiro joga esta noite em Brasília, diante do Peru, a última cartada relativamente ao apuramento para os quartos de final da Copa América.





A seleção dirigida pelo português ocupa o 5.º e último lugar no Grupo B, com o mesmo número de pontos do Equador [enfrenta o Brasil em Goiânia], tendo que ficar entre os quatro primeiros classificados para ultrapassar esta fase. Fator de desempate? Diferença de golos! José Peseiro pode contar com oito jogadores já recuperado da covid-19 e com Soteldo, apto após lesão.