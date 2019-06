O médio Matías Vecino vai falhar o resto da Copa América, no Brasil, devido a uma lesão contraída na vitória com o Equador (4-0), desfalcando a seleção uruguaia.Em comunicado, o Uruguai confirma a ausência até ao final do médio do AC Milan, que saiu aos 79 minutos do confronto com os equatorianos, sendo que, exames posteriores, confirmaram problemas na perna direita.O selecionador Óscar Tábarez tinha dito, no domingo, que a ausência do jogador o deixa "preocupado", uma vez que fica reduzido a 22 opções e perde uma das apostas regulares para o meio campo.No domingo, em Belo Horizonte, o Uruguai, recordista de títulos na Copa América, estreou-se na edição de 2019 com uma goleada por 4-0 face ao Equador, selada com tentos de Nicolás Lodeiro, Edinson Cavani, Luís Suárez e Arturo Mina (própria baliza).