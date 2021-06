Venezuela de José Peseiro com 12 casos positivos de Covid-19 na véspera da Copa América

A Agence France-Presse (AFP) avança este sábado que a seleção da Venezuela, atualmente orientada pelo português José Peseiro, tem 12 casos positivos à Covid-19 na véspera da partida de abertura da Copa América 2021, contra o Brasil. A notícia foi inicialmente comunicada pelo Ministério da Saúde de Brasília.

"Na noite de sexta-feira (11), as autoridades de saúde foram notificadas pela CONMEBOL que 12 membros da comitiva da seleção da Venezuela, incluindo jogadores e membros da equipa técnica, testaram positivo à Covid-19", pode ler-se no comunicado enviado pelo Ministério da Saúde à AFP. No mesmo comunicado, é adiantado que os afetados estão "assintomáticos" e "isolados" em quartos individuais, sob a vigilância da CONMEBOL e do Ministério da Saúde de Brasília.

Recorde-se que Brasil e Venezuela abrem a Copa América 2021, em jogo que se realizará no estádio Mané Garrincha, pelas 18 horas.