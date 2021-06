Venezuela de José Peseiro trava Equador com golo nos descontos

Ainda não foi desta que a Venezuela venceu na Copa América. Este domingo, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, a equipa comandada por José Peseiro empatou a dois golos com o Equador, numa partida na qual conseguiu chegar à igualdade já no período de descontos.





Tendo pela frente uma equipa na qual atuaram de início o sportinguista Gonzalo Plata e ainda Leonardo Campana, do Famalicão, a Venezuela (que atuou de início com Velázquez) chegou ao descanso a perder, mercê do golo de Eduard Preciado, aos 39'. O empate a um chegaria já segunda parte, aos 51', por Edson Castillo, antes de Gonzalo Plata assinar o momento da noite.Aos 71', em contra-ataque, o avançado do Sporting ligou o 'turbo', correu em sprint mais de 70 metros com a bola, superou alguns adversários e, ainda que com alguma sorte, conseguiu bater Wilson Fariñez. Estava feito o 2-1 que parecia ser resultado final, até que, já nos descontos, Ronald Hernández, que tinha sido lançado aos 77, fez o empate final.Contas feitas, a Venezuela tem 2 pontos em 3 jogos, mais 1 do que o Equador, que tem menos uma partida disputada.