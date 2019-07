Vidal corre contra o tempo

Arturo Vidal, médio de 32 anos, lesionou-se no tornozelo no jogo da meia-final com o Peru, no qual o Chile perdeu por contundentes 3-0, e é a única dúvida para Reinaldo Rueda, selecionador chileno, para o encontro de hoje em que os bicampeões da Copa América vão lutar por um lugar no pódio, diante da Argentina de Lionel Messi. No entanto, a motivação para esta partida não é a melhor por parte dos chilenos, como o jogador do Barcelona salientou, após a eliminação. "O jogo pelo terceiro lugar não tem importância", sublinhou.

A seleção do Chile apenas chegou a São Paulo na madrugada passada e, por isso, Vidal ainda foi sujeito a uma avaliação durante a sessão de trabalho de ontem, por parte do departamento médico de La Roja, de forma a que o selecionador possa perceber se pode utilizar a sua maior estrela, juntamente com Alexis Sánchez, do Manchester United, na partida de mais logo.