O médio Arturo Vidal e o avançado Alexis Sanchez 'comandam' a lista de convocados do bicampeão Chile para a Copa América, que se disputa no Brasil, entre 14 de junho e 7 de julho.A lista divulgada no domingo pelo selecionador Reinaldo Rueda não integra o guardião Cláudio Bravo, que se lesionou há meses ao serviço dos ingleses do Manchester City.O médio do Barcelona e o avançado do Manchester United, considerado o melhor jogador da prova em 2016, têm sido peças fundamentais na seleção orientada por Rueda.A seleção chilena procura o terceiro título consecutivo, depois de ter vencido a prova em 2015 e em 2016, no ano em que a competição celebrou o centenário, tendo derrotado a Argentina em ambas as finais.O Chile vai disputar a primeira fase da competição integrado no grupo C, juntamente com as seleções do Equador, Chile e Japão, que, tal como o Qatar, participa na prova por convite.