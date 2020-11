Sérvia com três jogadores infetados em dia de jogo com a Rússia

A seleção da Sérvia tem três jogadores com resultado positivo nos testes ao novo coronavírus, a algumas horas de receber a Rússia, na última jornada da Liga B da Liga das Nações, informou esta quarta-feira a federação.

Os jogadores infetados são Sergej Milinkovic-Savic, da Lazio, Darko Lazovic, do Verona, e Djordje Nikolic, do Basileia, tendo os três sido isolados do restante grupo, que esta quarta-feira deve defrontar a Rússia, a partir das 19:45.

Anteriormente, Luka Milojevic e Aleksandar Kolarov já tinham tido testes positivos ao novo coronavirus.

A Sérvia recebe esta qurta-feira a Rússia, na última jornada do grupo 3 da Liga B, liderado pelos russos, com os mesmos oito pontos da Hungria, enquanto a Turquia é terceira, com seis, e a Sérvia quarta e última classificada, com três.

