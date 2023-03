Canadá e Panamá apurados

Canadá e Panamá venceram os respetivos encontros e carimbaram o apuramento para a final four da Liga das Nações da Concacaf. Com Eustáquio (FC Porto) no onze e sem o castigado Steven Vitória (Chaves), os canadianos bateram as Honduras (4-1), graças aos golos de Larin (2), Jonathan David e Osorio - Benguche anotou o dos hondurenhos. Diga-se que o médio dos dragões fez a assistência para o segundo golo. O Canadá venceu assim o Grupo C da Liga A, com mais 3 pontos do que as Honduras (9/6), e vai defrontar nas meias-finais o Panamá, vencedor do Grupo B, que ganhou na Costa Rica por culpa de um golo solitário de Fajardo. A outra meia-final colocará os anfitriões dos EUA – a final four vai realizar-se em Las Vegas – frente ao México. Os jogos serão a 15 de junho.