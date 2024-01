Jordânia e Qatar triunfam com viradas à mistura

A Jordânia e o Qatar estão nos ‘quartos’ da Taça da Ásia. Os jordanos venceram (3-2) o Iraque numa reviravolta épica! Al Naimat (45’+1) inaugurou o marcador para a Jordânia. Os iraquianos, com Omar Rashid do Vizela a titular, foram atrás do prejuízo e Suad Natiq (68’) igualou. À entrada do último quarto de hora, Ayman Hussein (76’) - o melhor marcador da prova com 6 golos - colocou o Iraque em vantagem e, num ato de euforia, foi festejar com os adeptos. Ora, o árbitro considerou os festejos excessivos e mostrou o 2º amarelo ao avançado. Ao cair do pano, Al Arab (90’+5) empatou o encontro e, quando todos esperavam pelo prolongamento, Al Rashdan (90’+7) vestiu a capa de herói e apurou os jordanos para os ‘quartos’ pela 2ª vez na sua história. O próximo adversário será o Tajiquistão, carrasco dos Emirados Árabes Unidos de Paulo Bento.

Já o Qatar confirmou o favoritismo e bateu (2-1) a Palestina. Motivados pela estreia nos ‘oitavos’, os palestinianos adiantaram-se graças ao ex-Arouca Oday Dabbagh (37’). Os campeões em título responderam por Al Haydos (45’+6) e Afif (49’) qualificou-os na conversão de um penálti. O próximo rival é o vencedor do jogo entre Uzbequistão e Tailândia.