Alberth Elis acaba participação na Gold Cup devido a lesão

O avançado Alberth Elis, que alinha no Boavista, abandonou esta segunda-feira os trabalhos da seleção das Honduras, que está a disputar a Gold Cup, devido a uma lesão, informou a federação local (FENAFUTH).

"A FENAFUTH confirma a inclusão de Kevin López no lugar de Alberth Elis, lesionado durante a partida de sábado. López vai juntar-se à seleção esta segunda-feira em Houston", informou o organismo, numa publicação emitida nas redes sociais.

Alberth Elis, de 25 anos, saiu lesionado ao intervalo da vitória das Honduras sobre o Panamá (3-2), da segunda jornada do Grupo D da Gold Cup, em Houston, nos Estados Unidos, que garantiu a qualificação dos 'catrachos' para os quartos de final da prova.

"O atleta deixou o jogo devido a um traumatismo no pé esquerdo. A radiografia detetou uma fratura não deslocada no quinto metatarso", atualizou no domingo a FENAFUTH.

O dianteiro cumpria o primeiro jogo a titular no conjunto orientado pelo uruguaio Fabián Coito, quatro dias após ter voltado à competição diante de Grenada (4-0), quando foi aposta a partir dos 64 minutos e assistiu o derradeiro golo de Romell Quioto, aos 88.

Um mês antes da terceira participação seguida na Gold Cup, na sequência de uma campanha concluída nos 'quartos', em 2017, e da saída na fase de grupos, em 2019, Alberth Elis lesionou-se no menisco e realizou uma artroscopia ao joelho esquerdo.

O avançado fez trabalho de recuperação juntamente com o departamento médico da seleção, na sequência de oito golos em 32 partidas na época de estreia pelo Boavista, estando autorizado a integrar mais tarde os trabalhos sob alçada de João Pedro Sousa.

Os axadrezados arrancam a temporada 2021/22 no domingo, ao visitarem o estádio do também primodivisionário Marítimo, em encontro da primeira fase da Taça da Liga.

Já a seleção das Honduras, líder isolada do Grupo D da Gold Cup, com seis pontos, defronta na terça-feira o Qatar, segundo, com quatro, enquanto o Panamá, terceiro, com um, enfrenta Grenada, quarto e último, ainda sem pontos nem chances de qualificação.