Após polémica na Copa América, Argentina estuda convite para disputar Liga das Nações

A Argentina terminou a Copa América no 3.º lugar e muitas queixas, com Messi a ser uma das vozes que duras críticas lançou aos organizadores da competição. E após toda a polémica, surge agora a notícia que a Associação de Futebol Argentino (AFA) está a estudar a hipótese de a seleção orientada por Lionel Scaloni dispute a Liga das Nações, cuja primeira edição foi ganha por Portugal Segundo a imprensa argentina, em fevereiro último, o presidente da UEFA Aleksander Ceferin numa 'ação política' contra a FIFA de Infantino terá oferecido a Claudio Fabián Tapia, presidente da AFA um lugar na edição 2020/2021.Na altura Tapia teria rejeitado o convite, mas essa possibilidade estaria novamente em cima da mesa após as acusações de corrupção à Conmebol